Александра Григорьева 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Александра Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Григорий Юдин1797 г.р.
Мать
Наталья Григорьева1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Григорий Юдин

Мать: Наталья Григорьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

118

Смерть
Неизвестно

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