Александра Григорьева
женский, родилась 1829, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецГригорий Юдин1797 г.р.
МатьНаталья Григорьева1796 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Григорий Юдин
Мать: Наталья Григорьева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно