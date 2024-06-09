Тишкин Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТишкин Алексей

Тишкин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкина Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Тишкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкина Руфина Алексеевна

Мать ребёнка: Тишкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Тишкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Тишкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
15.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тишкина Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно

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