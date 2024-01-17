Яманова (Ведерникова) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яманова (Ведерникова) Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Иосиф Георгиевич

Мать: Ведерникова Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Яманова) Тамара Феропонтовна

Отец ребёнка: Яманов Феропонт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яманов Вячеслав Ферапонтович

Отец ребёнка: Яманов Феропонт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яманов Геннадий Ферапонтович

Отец ребёнка: Яманов Феропонт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яманов Феропонт

Смерть
Неизвестно

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