Яманова (Ведерникова) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Яманова) Тамара Феропонтовна
Отец ребёнка: Яманов Феропонт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яманов Вячеслав Ферапонтович
Отец ребёнка: Яманов Феропонт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яманов Геннадий Ферапонтович
Отец ребёнка: Яманов Феропонт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яманов Феропонт
Смерть
Неизвестно