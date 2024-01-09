Малыхин Панкрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыхин Панкрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: Толстых (Труфанова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Похомова (Малыхина) Александра Панкратовна

Мать ребёнка: Толстых (Труфанова) Татьяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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