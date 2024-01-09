Малыхин Панкрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Мать ребёнка: Толстых (Труфанова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Похомова (Малыхина) Александра Панкратовна
Мать ребёнка: Толстых (Труфанова) Татьяна Алексеевна
Смерть
Неизвестно