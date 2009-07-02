(Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.05.1922

Дата смерти

02.07.2009

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922

Отец: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович

Мать: Евгения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богорац Авраам

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богорац Авраам

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Дюссельдорф, , ,
Смерть
02.07.2009
Дюссельдорф, , ,
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