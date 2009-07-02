(Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)
Место рождения
Дата рождения01.05.1922
Дата смерти02.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922
Отец: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
06.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богорац Авраам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богорац Авраам
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Дюссельдорф, , ,
Смерть
02.07.2009
Дюссельдорф, , ,