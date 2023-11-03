Макарова (Петракова) Евфросиния Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Петракова) Евфросиния Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Петраков Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1911

Сын: Макаров Даниил Даниилович

Отец ребёнка: Макаров Даниил Арефьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1913

Сын: Макаров Михаил Даниилович

Отец ребёнка: Макаров Даниил Арефьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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