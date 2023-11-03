Макарова (Петракова) Евфросиния Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Петраков Прокопий
Рождение ребёнка
06.12.1911
Сын: Макаров Даниил Даниилович
Отец ребёнка: Макаров Даниил Арефьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1913
Сын: Макаров Михаил Даниилович
Отец ребёнка: Макаров Даниил Арефьевич
Работа или профессия
Неизвестно