Ларионов Захар Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Захар Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларионов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Владимир Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Василий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Карп Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Денис Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Антон Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларионова Анна Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Еремей Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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