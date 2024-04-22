Поташев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1880
Дочь: Поташева Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Поташева Анна Васильевна
Восприемник
07.11.1880
Поташева Милания Павловна
Восприемник
23.11.1880
Поташев Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поташева Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно