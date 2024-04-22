Поташев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоташев Василий Михайлович

Поташев Василий Михайлович

Место рождения

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.03.1880

Дочь: Поташева Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Поташева Анна Васильевна

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемник
07.11.1880
Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Поташева Милания Павловна
Восприемник
23.11.1880
Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Поташев Григорий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поташева Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close