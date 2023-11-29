Гусев Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.2009
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.2011
Дочь: Гусева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.2014
Дочь: Гусева Дарья Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
С 2015
Жена: не указана