Гусев Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.2009

Сын: Гусев Александр Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.2011

Дочь: Гусева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.2014

Дочь: Гусева Дарья Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
С 2015

Жена: не указана

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