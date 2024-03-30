Шулаков Егор(Георгий) Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаков Егор(Георгий) Фомич

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.01.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1820

Отец: Шулаков-Шулакин Фома

Мать: Шулакова-Шулакина Соломия Стефановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.07.1842

Сын: Шулаков Гавриил Георгиевич(Егорович)

Мать ребёнка: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.12.1846

Дочь: Проскурякова Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Козлова Феодосия Егоровна

Мать ребёнка: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаков Егор Егорович

Мать ребёнка: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)

Смерть
Неизвестно
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