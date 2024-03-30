Шулаков Егор(Георгий) Фомич
Место рождения
Дата рождения04.01.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1820
Рождение ребёнка
07.07.1842
Сын: Шулаков Гавриил Георгиевич(Егорович)
Мать ребёнка: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)
Рождение ребёнка
30.12.1846
Дочь: Проскурякова Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Козлова Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шулакова Ольга Осиповна(Иосифовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно