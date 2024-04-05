Акшенцев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акшенцев Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Акшенцева Анастасия Маркеловна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Акшенцев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Акшенцева Нина Сергеевна

Мурманск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акшенцева Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Акшенцева Нина Сергеевна

Мурманск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акшенцева Нина Сергеевна

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