Акшенцев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Сын: Акшенцев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Акшенцева Нина Сергеевна
Мурманск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акшенцева Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Акшенцева Нина Сергеевна
Мурманск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акшенцева Нина Сергеевна