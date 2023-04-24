Белобрудова Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белобрудов Мин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобрудова Ольга Миновна
Отец ребёнка: Белобрудов Мин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белобрудов Андрей Минаевич
Отец ребёнка: Белобрудов Мин Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1918
Дочь: Белобрудова Мария Миновна
Отец ребёнка: Белобрудов Мин Петрович
Смерть
Неизвестно