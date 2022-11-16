Болотова (Логинова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1906
Рождение ребёнка
27.09.1910
Сын: Болотов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Болотов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1913
Сын: Болотов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Болотов Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
14.07.1923
Отец ребёнка: Болотов Стефан Григорьевич
Смерть
Неизвестно