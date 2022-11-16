Болотова (Логинова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Логинова) Анна Михайловна

Место рождения

Зарецкая, Устьвымский район, Автономная область Коми

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарецкая, Устьвымский район, Автономная область Коми
Бракосочетание
09.01.1906

Муж: Болотов Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
27.09.1910

Сын: Болотов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Болотов Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Болотов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Болотов Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
14.07.1923

Сын: Болотов Иван Степанович

Отец ребёнка: Болотов Стефан Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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