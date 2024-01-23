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Саксина Елизавета Юрьевна
Саксина Елизавета Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.1990
Пол
Женский
Отец
Саксин Юрий
1964 г.р.
Мать
Саксина (Кузнецова) Ирина Викторовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1990
Отец:
Саксин Юрий
Мать:
Саксина Ирина Викторовна
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