Саксина Елизавета Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина Елизавета Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1990

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1990

Отец: Саксин Юрий

Мать: Саксина Ирина Викторовна

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