Турубарова (Ковалева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турубарова (Ковалева) Надежда

Место рождения

Украина (из под Чернигова)

Дата рождения

1879

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1907

Дочь: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья

Отец ребёнка: Турубаров Степан

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Павел

Отец ребёнка: Турубаров Степан

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Турубаров Михаил

Отец ребёнка: Турубаров Степан

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Турубарова) Катерина

Отец ребёнка: Турубаров Степан

Смерть
1969

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