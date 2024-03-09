Турубарова (Ковалева) Надежда
Место рожденияУкраина (из под Чернигова)
Дата рождения1879
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1907
Дочь: Устьянцева (Турубарова) Ефросинья
Отец ребёнка: Турубаров Степан
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Павел
Отец ребёнка: Турубаров Степан
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Турубаров Михаил
Отец ребёнка: Турубаров Степан
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Турубарова) Катерина
Отец ребёнка: Турубаров Степан
Смерть
1969