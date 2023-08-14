Кокушкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кокушкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Федоров Починок, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кокушкин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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