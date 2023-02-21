Дерюгин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерюгин Дмитрий Николаевич

Дерюгин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1964

Отец: Дерюгин Николай Иванович

Мать: Дерюгина Лилия Александровна

Рождение ребёнка
02.10.1987

Дочь: Дерюгина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1999

Дочь: Дерюгина Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close