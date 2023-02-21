Дерюгин Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1964
Рождение ребёнка
02.10.1987
Дочь: Дерюгина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1999
Дочь: Дерюгина Арина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности