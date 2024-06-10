Сомова Антонина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова Антонина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макушев Фёдор Ефимович

Мать: Макушева (Красильникова) Ефросинья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Михаил

Рождение ребёнка
14.05.1949

Дочь: Горина-Костина (Сомова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Сомов Михаил

Рождение ребёнка
06.01.1952

Сын: Сомов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Сомов Михаил

Смерть
Неизвестно

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