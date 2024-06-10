Сомова Антонина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сомов Михаил
Рождение ребёнка
14.05.1949
Дочь: Горина-Костина (Сомова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Сомов Михаил
Рождение ребёнка
06.01.1952
Сын: Сомов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Сомов Михаил
Смерть
Неизвестно