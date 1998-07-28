Поляков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Михаил Алексеевич

Место рождения

Плодопитомник, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.11.1926

Дата смерти

28.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Плодопитомник, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Таисия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Плодопитомник, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1944

Сын: Поляков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Комиссарова (Кузьмина) Анастасия Григорьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
28.07.1998

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