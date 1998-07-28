Поляков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1926
Дата смерти28.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Плодопитомник, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1944
Сын: Поляков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Комиссарова (Кузьмина) Анастасия Григорьевна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
28.07.1998