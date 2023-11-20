Мария Ипатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Евстратов
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Евстратов
с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Евстратов
Смерть
Неизвестно