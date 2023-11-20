Мария Ипатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ипатова

Мария Ипатова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Евстратов

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Евстратов

с Петровское Василиевская вол. Рузский уезд Московская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Евстратов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close