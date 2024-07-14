Янко (Магомедмирзаева) Наталья Юсуповна 11.07.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янко (Магомедмирзаева) Наталья Юсуповна

Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

11.07.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
29.06.1993

Дочь: Баранова (Янко) Юлия Петровна

Отец ребёнка: Янко Пётр Петрович

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.04.1997

Сын: Янко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Янко Пётр Петрович

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

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