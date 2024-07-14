Янко (Магомедмирзаева) Наталья Юсуповна
Место рождения
Дата рождения11.07.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1993
Дочь: Баранова (Янко) Юлия Петровна
Отец ребёнка: Янко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
21.04.1997
Сын: Янко Сергей Петрович
Отец ребёнка: Янко Пётр Петрович