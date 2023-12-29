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Селивонов Яков Алексеевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

06.10.1793 ст.

Дата смерти

20.09.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1793 ст.

Отец: Селивонов Алексей Максимович

Мать: Селивонова (...) Матрона Симеонова

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещицы Корабкиной
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
09.10.1793 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Селивонов Мартин Яковлевич

Мать ребёнка: Селивонова (...) Татьяна Григорьева

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1819

Жена: Селивонова (...) Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Селивонов Захарий Яковлевич

Мать ребёнка: Селивонова (...) Татьяна Григорьева

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
09.01.1819 ст.

Сын: Селивонов Феодосий Яковлевич

Мать ребёнка: Селивонова (...) Татьяна Григорьева

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
20.09.1843 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
22.09.1843 ст.
Кривоносовка, Сумська область
«на общем кладбище»

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