Селивонов Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1793 ст.
Дата смерти20.09.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1793 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещицы Корабкиной
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.10.1793 ст.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Селивонов Мартин Яковлевич
Мать ребёнка: Селивонова (...) Татьяна Григорьева
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1819
Рождение ребёнка
1819
Сын: Селивонов Захарий Яковлевич
Мать ребёнка: Селивонова (...) Татьяна Григорьева
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
09.01.1819 ст.
Сын: Селивонов Феодосий Яковлевич
Мать ребёнка: Селивонова (...) Татьяна Григорьева
Смерть
20.09.1843 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
22.09.1843 ст.
«на общем кладбище»