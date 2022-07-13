Кузнецов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1925
Дата смерти15.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1943
Дочь: Тучина (Кузнецова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна
Рождение ребёнка
06.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна
Смерть
15.02.1981
Похороны
Неизвестно