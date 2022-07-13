Кузнецов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1925

Дата смерти

15.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.1943

Дочь: Тучина (Кузнецова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
06.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Лапшина) Вера Федоровна

Смерть
15.02.1981
Похороны
Неизвестно

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