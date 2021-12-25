Беляев Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1732
Жена: не указана
По данным IV ревизии населения (1782 г.) « ....Матрона Алексеева дочь, взята в замужество той же Устюжской округи Шасской волости деревни Займище-Нов/починок у крестьянина Алексея Игумнова» Основание:... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Сын: Беляев Козма Петров
Мать ребёнка: не указана
Согласно исповедной ведомости Варженской Иоанно-Богословской церкви за 1781 год в деревне Берсеневе проживали крестьяне: Козма Петров Беляев, примерно 1733 г.р., его жена Дарья Иванова, примерно 1749 ... Показать все
Рождение ребёнка
1743
Сын: Беляев Федор Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно