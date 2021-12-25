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Беляев Петр

Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Около 1732

Жена: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
По данным IV ревизии населения (1782 г.) « ....Матрона Алексеева дочь, взята в замужество той же Устюжской округи Шасской волости деревни Займище-Нов/починок у крестьянина Алексея Игумнова» Основание:... Показать все
Рождение ребёнка
1733

Сын: Беляев Козма Петров

Мать ребёнка: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно исповедной ведомости Варженской Иоанно-Богословской церкви за 1781 год в деревне Берсеневе проживали крестьяне: Козма Петров Беляев, примерно 1733 г.р., его жена Дарья Иванова, примерно 1749 ... Показать все
Рождение ребёнка
1743

Сын: Беляев Федор Петров

Мать ребёнка: не указана

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Смерть
Неизвестно
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

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