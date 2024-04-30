Бадикая 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадикая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулгафаръ Абдулзялилевъ

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шамсуниса Абдулгафарова

Отец ребёнка: Абдулгафаръ Абдулзялилевъ

Рождение ребёнка
1799

Сын: Абдулмень Абдулгафаров

Отец ребёнка: Абдулгафаръ Абдулзялилевъ

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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