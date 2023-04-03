Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федотов Лаврентий Демидов
Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Демидова
Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Рождение ребёнка
13.10.1829
Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Рождение ребёнка
19.07.1831
Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Рождение ребёнка
26.10.1833
Дочь: Праскева Демидова
Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Рождение ребёнка
01.02.1836
Дочь: Анна Демидова
Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Федосья Демидова
Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858