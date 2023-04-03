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Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Федотов Лаврентий Демидов

Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Демидова

Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федотов Григорий Демидов

Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1829

Сын: Федотов Лукъян Дементьев

Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1831

Сын: Федотов Семен Дементьев

Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1833

Дочь: Праскева Демидова

Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1836

Дочь: Анна Демидова

Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Федосья Демидова

Отец ребёнка: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Смерть
До 1858
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