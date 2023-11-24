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Капрош Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капрош Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капрош Яков Михайлович

Мать ребёнка: Капрош Фёодора Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капрош Павел Михайлович

Мать ребёнка: Капрош Фёодора Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капрош Никита Михайлович

Мать ребёнка: Капрош Фёодора Иоанновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капрош Фёодора Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капрош София Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Капрош Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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