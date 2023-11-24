Капрош Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капрош Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Капрош Фёодора Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Капрош Фёодора Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Капрош Фёодора Иоанновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капрош Фёодора Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капрош София Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно