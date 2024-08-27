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Птяшко Максим Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Птяшко Потершук София Андреевна

Рождение ребёнка
08.09.1899

Дочь: Птяшко Дубень Ольга Марковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Владысик Птяшко София Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Птяшко Марк Максимович

Мать ребёнка: Птяшко Потершук София Андреевна

Смерть
Неизвестно

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