Птяшко Максим Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1899
Дочь: Птяшко Дубень Ольга Марковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Владысик Птяшко София Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Птяшко Потершук София Андреевна
Смерть
Неизвестно