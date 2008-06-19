Štengelis (Jakuba) Ināra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Štengelis (Jakuba) Ināra

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.06.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1986

Сын: Štengelis Armands

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.2008

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