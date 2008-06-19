Štengelis (Jakuba) Ināra
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.06.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1986
Сын: Štengelis Armands
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2008