Табелев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табелев Григорий Иванович

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Место рождения

Мошок, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
Около 1934 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Табелев Иван

Мать: не указана

Мошок, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Дубко Александра

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.1933

Дочь: Орешина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Табелев Борис Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1941

Сын: Табелев Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
27.10.1942
Верхне-Тавдинский Рвк, Свердловская Обл., Верхне-Тавдинский Р-Н
Верхне-Тавдинский Рвк, Свердловская Обл., Верхне-Тавдинский Р-Н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Рига, Rīga
Смерть
?.05.1943
Бритай, Харківська область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Садовое, Харківська область
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