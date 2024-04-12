Табелев Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Табелев Иван
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Дубко Александра
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1933
Дочь: Орешина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Табелев Борис Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1941
Сын: Табелев Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
27.10.1942
Верхне-Тавдинский Рвк, Свердловская Обл., Верхне-Тавдинский Р-Н
Верхне-Тавдинский Рвк, Свердловская Обл., Верхне-Тавдинский Р-Н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Рига, Rīga
Смерть
?.05.1943
Бритай, Харківська область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Садовое, Харківська область