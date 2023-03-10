Шухалин Тихон Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШухалин Тихон Антонов

Шухалин Тихон Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1875

Отец: Шухалин Антон Сергеев

Мать: Шухалина Екатерина Васильева

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №37 о рождении у Антона Сергеева Шухалина законной жены его Екате... Показать все
Крещение
22.06.1875
Восприемники: Дмитрий Стефанов Лубошников и Василия Васильева Кучерова дочь девица Елена.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close