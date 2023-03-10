Шухалин Тихон Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
16.06.1875
В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1875 год имеется актовая запись №37 о рождении у Антона Сергеева Шухалина законной жены его Екате... Показать все
Крещение
22.06.1875
Восприемники: Дмитрий Стефанов Лубошников и Василия Васильева Кучерова дочь девица Елена.
Смерть
Неизвестно