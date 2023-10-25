Мосин Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосин Максим Григорьевич
Мать: Мосина Прасковья
Рождение ребёнка
07.10.1955
Дочь: Ёлкина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Мосина Феня
Рождение ребёнка
05.06.1964
Мать ребёнка: Мосина Феня
Сибирский, ЗАТО Сибирский, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.?
Мать ребёнка: Мосина Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Мосина Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мосина Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мосина Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьина Анастасия (Тася) Николаевна
Мать ребёнка: Мосина Феня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосина Феня
Смерть
Неизвестно