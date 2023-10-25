Мосин Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосин Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосин Максим Григорьевич

Мать: Мосина Прасковья

Рождение ребёнка
07.10.1955

Дочь: Ёлкина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Мосина Феня

Рождение ребёнка
05.06.1964

Сын: Мосин Герман Николаевич

Мать ребёнка: Мосина Феня

Сибирский, ЗАТО Сибирский, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.11.?

Сын: Мосин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мосина Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Мосина Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мосина Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мосина Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьина Анастасия (Тася) Николаевна

Мать ребёнка: Мосина Феня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосина Феня

Смерть
Неизвестно
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