Кудымов Егор Егорович
Место рожденияСвердловская обл., Верхотурский р-н
Дата рождения1919
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1939
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван в ряды Красной Армии Ново-Лялинским РВК Свердловской области.
Военная служба
С 02.11.1941 по 07.11.1941
Участник Битвы за Москву
Ранение
07.11.1941
тяжело ранен 7.11.1941 г.
Военная служба
С 28.08.1942 по 09.09.1942
Воевал на Сталинградском фронте
Ранение
09.09.1942
легко ранен 9.09.1942 г.
Военная служба
С 05.03.1943 по 15.03.1943
Воевал на Воронежском фронте
Ранение
15.03.1943
тяжело ранен 15.03.1943 г.
Военная служба
С ?.10.1944 по ?.11.1944
Старшина, водитель бронемашины БА-64 разведывательная рота 64-я механизированная Хинганская бригада 7-й механизированный Новоукраинско-Хинганский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова корпус... Показать все
Военная награда
04.10.1944
Приказом № 018/н от 04.10.1944 г. по частям 64 механизированная бригада 2-й Украинский фронт награжден медалью «За отвагу» - «7. старшину КУДЫМОВА Егора Егоровича – водителя бронемашины БА-64 разведыв... Показать все
Военная награда
26.10.1944
Приказом № 019/н от 26.10.1944 г. по частям 64 механизированная бригада награжден медалью «За отвагу» Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг: «Во время действо в оперативной ... Показать все
Военная награда
09.12.1944
Приказом № 031/н от 09.12.1944 г. по личному составу 7 механизированному Ново-Украинскому Краснознаменному ордена Суворова корпусу награжден орденом «Отечественной войны II степени» - «37. старшину КУ... Показать все
Военная служба
По ?.09.1945
Старшина, водитель бронемашины БА-64 разведывательная рота 64-я механизированная Хинганская бригада 7-й механизированный Новоукраинско-Хинганский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова корпус... Показать все
Военная служба
?.09.1945
Старшина, водитель бронемашины 509-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион 91-й гвардейская Духовщинско-Хинганская ордена Ленина Краснознаменная ордена Суворова дивизия 5-й гвардейский стрелковы... Показать все
Военная награда
?.09.1945
За участие в боевых действиях против японских милитаристов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30.09.1945 г. награжден медалью «За победу над Японией». Согласно Акта № 82 вручения медалей нагр... Показать все
Военная награда
?.09.1945
За участие в Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Согласно Акт... Показать все
Военная награда
04.09.1945
Приказом № 020/н от 04.09.1945 г. по 64 механизированная бригада награжден орденом «Красной Звезды» - «78. старшину КУДЫМОВА Егора Егоровича – водителя бронемашины разведывательной роты» Краткое, конк... Показать все
Смерть
1966