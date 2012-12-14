Шибаев Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1957
Дата смерти14.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милешина Елена Борисовна
Рождение ребёнка
26.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милешина Елена Борисовна
Рождение ребёнка
12.05.1985
Дочь: Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Милешина Елена Борисовна
Смерть
14.12.2012