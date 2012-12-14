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Шибаев Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1957

Дата смерти

14.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милешина Елена Борисовна

Рождение ребёнка
26.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милешина Елена Борисовна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.05.1985

Дочь: Беленченко (Шибаева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Милешина Елена Борисовна

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.12.2012

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