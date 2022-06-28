Храименков Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храименков Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1903

Дата смерти

13.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1931

Дочь: Шалдина (Храименкова) Вера Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1942

Сын: Храименков Апалинарий Егорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.12.1993

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