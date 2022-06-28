Храименков Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1903
Дата смерти13.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1931
Дочь: Шалдина (Храименкова) Вера Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1942
Сын: Храименков Апалинарий Егорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.12.1993