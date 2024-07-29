Первиненко Георгий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Рождение
1925
Призыв на военную службу
28.01.1943
Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 522 сп 107 сд
Подвиг
22.07.1944
Золочев, Львівська область
В бою по уничтожению окруженной группировки противника в районе г. Золочев 22.07.44 года при отражении контратак противника из своего автомата уничтожил 7 солдат противника, 9 взял в плен.
Подвиг
13.08.1944
В бою 13.08.44 года за с. Оцека был тяжело ранен.
Награда
11.09.1944
Даты подвига: 22.07.1944,13.08.1944 Наименование награды: Орден Славы III степени
Демобилизация
05.12.1944
Не годен
Рождение ребёнка
1946
Сын: Первиненко Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Первиненко (Кужева) Нина Федоровна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Первиненко Юрий Георгиевич
Мать ребёнка: Первиненко (Кужева) Нина Федоровна
Смерть
1999
Омск, город Омск, Омская область