Дедов Максим Климентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Дедов Климент
Мать: Аграфена Егорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Дедов Марк Максимов
Мать ребёнка: Гликерья Григорьева
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Гликерья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Максимова
Мать ребёнка: Гликерья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Максимова
Мать ребёнка: Гликерья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Мксимова
Мать ребёнка: Гликерья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерья Григорьева
Смерть
Неизвестно