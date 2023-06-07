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Дедов Максим Климентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Дедов Климент

Мать: Аграфена Егорова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Дедов Марк Максимов

Мать ребёнка: Гликерья Григорьева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Дедов Алексей Максимов

Мать ребёнка: Гликерья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Максимова

Мать ребёнка: Гликерья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Максимова

Мать ребёнка: Гликерья Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Мксимова

Мать ребёнка: Гликерья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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