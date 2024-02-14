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Давлетбаев Садек

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аминов Давлетбай

Мать: Зульхамидя Минлебай Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садеков Аллямша

Мать ребёнка: (Якубова) Бядрижан

Рождение ребёнка
1906

Сын: Садеков Муртаза

Мать ребёнка: (Якубова) Бядрижан

Рождение ребёнка
1910

Сын: Садеков Мухамметша

Мать ребёнка: (Якубова) Бядрижан

Смерть
Неизвестно

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