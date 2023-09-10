Деветьяров Еремей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деветьяров Еремей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.04.1753

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деветьяров Петр Обрамов

Мать: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деветьяров Гаврило Еремеев

Мать ребёнка: Деветьярова (Матушкина) Параскева Федорова

Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Деветьяров Зот Еремеев

Мать ребёнка: Деветьярова (Матушкина) Параскева Федорова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Деветьяров Карп Еремеев

Мать ребёнка: Деветьярова (Матушкина) Параскева Федорова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Деветьяров Алексей Еремеев

Мать ребёнка: Деветьярова (Матушкина) Параскева Федорова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.04.1753
Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния

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