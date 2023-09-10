Деветьяров Еремей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.04.1753
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деветьяров Петр Обрамов
Мать: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деветьяров Гаврило Еремеев
Мать ребёнка: Деветьярова (Матушкина) Параскева Федорова
Здерихино, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Деветьярова (Матушкина) Параскева Федорова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Деветьярова (Матушкина) Параскева Федорова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Деветьяров Алексей Еремеев
Мать ребёнка: Деветьярова (Матушкина) Параскева Федорова
Смерть
03.04.1753