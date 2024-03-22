Тропина (Цюрпита) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТропина (Цюрпита) Марина Николаевна

Тропина (Цюрпита) Марина Николаевна

avatar

Место рождения

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

22.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1979

Отец: Цюрпита Николай Григорьевич

Мать: Цюрпита Татьяна Михайловна

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
12.08.2000

Муж: Тропин Александр Вячеславович

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.2001

Дочь: Тропина Фаина Александровна

Отец ребёнка: Тропин Александр Вячеславович

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.2003

Дочь: Тропина Виктория Александровна

Отец ребёнка: Тропин Александр Вячеславович

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.2007

Сын: Тропин Иван Александрович

Отец ребёнка: Тропин Александр Вячеславович

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close