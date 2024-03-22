Тропина (Цюрпита) Марина Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.11.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1979
Бракосочетание
12.08.2000
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.2001
Дочь: Тропина Фаина Александровна
Отец ребёнка: Тропин Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
09.05.2003
Дочь: Тропина Виктория Александровна
Отец ребёнка: Тропин Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
20.02.2007
Сын: Тропин Иван Александрович
Отец ребёнка: Тропин Александр Вячеславович