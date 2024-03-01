Махилев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махилев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1923

Дата смерти

23.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923

Отец: Махилев Михаил

Мать: Махилева (Воробьёва) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махилева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махилева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махилева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махилева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махилева Ольга

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махилева Ольга

Смерть
23.03.1987

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