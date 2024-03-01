Махилев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1923
Дата смерти23.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923
Отец: Махилев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махилева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махилева Ольга
Рождение ребёнка
1961
Смерть
23.03.1987