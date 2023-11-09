(Казакова) Акулина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Акулина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Казакова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Казаков Степан Андреевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Маньшина Анисья Степановна

Отец ребёнка: Казаков Степан Андреевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Казаков Архип Степанович

Отец ребёнка: Казаков Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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