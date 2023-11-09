(Казакова) Акулина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Казакова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Казаков Степан Андреевич
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Маньшина Анисья Степановна
Отец ребёнка: Казаков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Казаков Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно