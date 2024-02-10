Заикин Логгин Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.
Дочь: Заикина Пелагея Логгинова
Мать ребёнка: Заикина Матрона Кириллова
Москва, город федерального значения Москва
ц. Знаменская с. Перово
Смерть
Неизвестно