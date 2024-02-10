Заикин Логгин Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаикин Логгин Никитин

Заикин Логгин Никитин

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Матрона Кириллова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.

Дочь: Заикина Пелагея Логгинова

Мать ребёнка: Заикина Матрона Кириллова

Москва, город федерального значения Москва
ц. Знаменская с. Перово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.