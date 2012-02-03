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Баранов Дмитрий Ильич
Баранов Дмитрий Ильич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Баранов Илья Владимирович
1982 г.р.
Мать
Баранова Ольга Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2012
Отец:
Баранов Илья Владимирович
Мать:
Баранова Ольга Владимировна
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