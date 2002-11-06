Высоков Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1924
Дата смерти06.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924
Рождение ребёнка
08.09.1957
Сын: Высоков Александр Петрович
Мать ребёнка: Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна
Рождение ребёнка
09.10.1959
Сын: Высоков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна
Рождение ребёнка
20.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна
Смерть
06.11.2002