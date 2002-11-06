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Высоков Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1924

Дата смерти

06.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924

Отец: Высоков Семен Степанович

Мать: Высокова Мисюрева Афонасья Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1957

Сын: Высоков Александр Петрович

Мать ребёнка: Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна

Рождение ребёнка
09.10.1959

Сын: Высоков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна

Рождение ребёнка
20.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Высокова (Иванова) Ангелина Гавриловна

Смерть
06.11.2002

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