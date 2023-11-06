Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурий Федорович

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.06.1885

Сын: Федоров Андрей Федорович

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
?.06.1888

Сын: Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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