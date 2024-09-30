Хеймонен (Хямяляйнен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХеймонен (Хямяляйнен) Анна Ивановна

Хеймонен (Хямяляйнен) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хеймонен Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1915

Дочь: (Хеймонен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хеймонен Иван Иванович

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.