Хеймонен (Хямяляйнен) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1915
Дочь: (Хеймонен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хеймонен Иван Иванович
Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно