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Грудько Христина Климовна

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Место рождения

Выселки, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.09.1888 ст.

Дата смерти

10.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Выселки, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Между 1922 и 1924

Муж: Грудько Никифор Гаврилович

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Грудько Василий Никифорович

Отец ребёнка: Грудько Никифор Гаврилович

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
06.06.1925

Сын: Грудько Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Грудько Никифор Гаврилович

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Его жена Екатерина говорила, что он прибавил к рождению 2 года. Возможно реальный год рождения - 1927й.
Рождение ребёнка
1929

Сын: Грудько Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Грудько Никифор Гаврилович

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Смерть
10.02.1985
Заречный, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
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