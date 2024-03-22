Грудько Христина Климовна
Место рождения
Дата рождения04.09.1888 ст.
Дата смерти10.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1888 ст.
Бракосочетание
Между 1922 и 1924
Рождение ребёнка
1924
Сын: Грудько Василий Никифорович
Отец ребёнка: Грудько Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
06.06.1925
Сын: Грудько Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Грудько Никифор Гаврилович
Его жена Екатерина говорила, что он прибавил к рождению 2 года. Возможно реальный год рождения - 1927й.
Рождение ребёнка
1929
Сын: Грудько Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Грудько Никифор Гаврилович
Смерть
10.02.1985
Заречный, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край