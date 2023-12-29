Цыганкова Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1811
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.
Дочь: (Цыганкова) Устиния Иоанновна
Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович
Рождение ребёнка
30.08.1819 ст.
Дочь: (Цыганкова) Марфа Иоанновна
Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович
Смерть
Неизвестно