Цыганкова Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1811

Муж: Цыганков Иоанн Емельянович

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Цыганков Амлюсий Иоаннов

Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
28.09.1816 ст.

Дочь: (Цыганкова) Устиния Иоанновна

Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.08.1819 ст.

Дочь: (Цыганкова) Марфа Иоанновна

Отец ребёнка: Цыганков Иоанн Емельянович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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