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Галицкий Адам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Галицкий Иван

Мать: Галицкая ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Галицкий Никита Адамович

Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Галицкий Антон Адамович

Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Галицкий Василий Адамович

Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Галицкий Николай Адамович

Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Галицкий Стефан Адамович

Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна

Годыха, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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