Галицкий Адам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Галицкий Иван
Мать: Галицкая ?
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Галицкий Василий Адамович
Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Галицкий Николай Адамович
Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Галицкая София Адамовна
Смерть
Неизвестно